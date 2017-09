Le ministre des Affaires Étrangères nord-coréen annonce sereinement à l'ONU que l'envoi de missiles nucléaires sur le continent américain est devenu inévitable

Ces bombes mises entre les mains de fous dangereux, de part et d'autre, menacent plus que jamais la planète. Juste après qu' un bombardier nucléaire ai survolé la frontière nord-coréenne , le ministre des Affaires Etrangères nord-coréen a pris la parole devant l'ONU et a, une fois encore, prévenu que "Trump était en mission suicide". Il évoque le fait que la raison de la volonté de s'armer de l'arme nucléaire de la Corée du Nord est une réaction directe à la politique béliqueuse des USA à leur encontre depuis plusieurs décennies.