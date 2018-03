Attentats dans l'Aude : le terroriste avait-il reçu une lettre de la DGSI avant de passer à l'acte ?

Alors que pour certains attentats comme Charlie Hebdo, les terroristes n'étaient plus sous surveillance active des services de renseignement, on constate au contraire que Radouane Lakdim était toujours sous surveillance et sur écoute au moment de l'attaque . Il était aussi sur le Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste donc autant dire qu'il était connu comme le loup blanc et que les RG le suivaient de près. Malgré ça, on est prié de croire, comme à chaque fois, qu'ils n'ont rien vu venir (pour la 20 ème fois depuis 2014). Fawkes